Глава Федерации компьютерного спорта России раскрыл заработки киберспортсменов

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит рассказал, сколько зарабатывают ведущие киберспортсмены. По его словам, в среднем они зарабатывают $ 10-20 тыс. в месяц, однако сумма может быть выше за счёт спонсорства и призовых фондов.

«Если мы говорим про профессиональный сегмент, про команды международного уровня – $ 10-20 тысяч в месяц, это верхний уровень оценки по зарплате. Но кроме этого человек получает дополнительные деньги со спонсорских интеграций, дополнительные деньги с призовых фондов.

Причём, честно скажу, если раньше, когда команда выигрывала соревнование, большую часть забирала себе компания, сейчас львиную долю забирают себе спортсмены. До футбола мы, конечно, ещё не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры», — приводит слова Смита «Р-Спорт».