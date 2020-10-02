Первый стрим Неймара по CS:GO на пике смотрели более 100 тыс. человек
Первый стрим бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара на Twitch на пике смотрели 109 тыс. человек, сообщает Esports Charts.
Неймар создал канал на Twitch ещё в июле 2017-го, однако первую трансляцию провёл только сейчас. На стриме он сыграл в Counter-Strike :Global Offensive и Among Us, особенно популярную в последнее время.
Неймар — один из самых известных футболистов в мире. В 2017 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей в мире. В 2019 году журнал Forbes назвал Неймара третьим самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательский шутер, разработанный компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Релиз игры 3 состоялся 21 августа 2012 года.
Неймар впервые провёл стрим в Twitch и сыграл в CS:GO и Among Us
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