Первый стрим Неймара по CS:GO на пике смотрели более 100 тыс. человек

Первый стрим бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара на Twitch на пике смотрели 109 тыс. человек, сообщает Esports Charts.

Неймар создал канал на Twitch ещё в июле 2017-го, однако первую трансляцию провёл только сейчас. На стриме он сыграл в Counter-Strike :Global Offensive и Among Us, особенно популярную в последнее время.

Неймар — один из самых известных футболистов в мире. В 2017 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей в мире. В 2019 году журнал Forbes назвал Неймара третьим самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательский шутер, разработанный компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Релиз игры 3 состоялся 21 августа 2012 года.