Разработчики Need for Speed намекнули на скорый ремастер Hot Pursuit

На официальной странице Need for Speed в «Твиттере» был опубликован тизер с кадром погони и повторяющимся числом 510. Поклонники видеоигры расценили пост как анонс некого события, запланированного на 5 октября. Стоит отметить, что компания Electronic Arts не сообщала о каких-либо планах на будущее.

По слухам западной прессы, студия Criterion собирается выпустить ремастер Need for Speed Hot Pursuit — видеоигры, релиз которой состоялся в 2010 году. Переиздание игры уже даже получило возрастной рейтинг в Южной Корее, а на сайте интернет-магазина Amazon обнаружили страницу ремастера, где указано, что игра выйдет 13 ноября 2020 года.



Интересно, что изображение из «твиттера» NFS не соответствует возможному анонсу ремастера Need for Speed Hot Pursuit — судя по номерному знаку на машине, погоня на кадре происходит в Palm City, городе из NFS Heat.