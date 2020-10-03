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Разработчики Need for Speed намекнули на скорый ремастер Hot Pursuit

Разработчики Need for Speed намекнули на скорый ремастер Hot Pursuit
Киберспорт / Другие игры 0

На официальной странице Need for Speed в «Твиттере» был опубликован тизер с кадром погони и повторяющимся числом 510. Поклонники видеоигры расценили пост как анонс некого события, запланированного на 5 октября. Стоит отметить, что компания Electronic Arts не сообщала о каких-либо планах на будущее.

По слухам западной прессы, студия Criterion собирается выпустить ремастер Need for Speed Hot Pursuit — видеоигры, релиз которой состоялся в 2010 году. Переиздание игры уже даже получило возрастной рейтинг в Южной Корее, а на сайте интернет-магазина Amazon обнаружили страницу ремастера, где указано, что игра выйдет 13 ноября 2020 года.

Интересно, что изображение из «твиттера» NFS не соответствует возможному анонсу ремастера Need for Speed Hot Pursuit — судя по номерному знаку на машине, погоня на кадре происходит в Palm City, городе из NFS Heat.

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