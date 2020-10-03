Во время финала НБА показывали рекламу Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

Во время первого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Лейкерс» была запущена реклама одной из самых ожидаемых игр 2020 года — Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом в главной роли. В качестве саундтрека была выбрана песня Bad Guy в исполнении Билли Айлиш.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.

Киану Ривз исполнит в игре роль помощника главного героя Джонни Сильверхенда.

В Cyberpunk 2077 была замечена тату в честь погибшей легенды НБА Коби Брайанта. Разработчики также рассказали, что были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы успеть закончить все задачи по Cyberpunk 2077.

Напомним, релиз игры переносился дважды. Дата выхода игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One – 19 ноября. Позже игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.