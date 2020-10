Дата выхода игр в октябре 2020 года: релизы FIFA 21, NHL 21, Watch Dogs: Legion

Второй месяц осени будет богат на релизы. Игроки уже могут оценить Star Wars: Squadrons и Crash Bandicoot 4. Впереди релиз спортивных симуляторов от Electronic Arts и новая часть Watch Dogs.

Самые интересные релизы октября:



2 октября: Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4, Xbox One)

2 октября: Star Wars: Squadrons (PC, PS4, Xbox One)

6 октября: Baldur's Gate 3 (PC)

9 октября: FIFA 21 (PC, PS4, Xbox One, Switch)

14 октября: Партизаны 1941 (PC)

15 октября: Age of Empires 3: Definitive Edition (PC)

16 октября: NHL 21 (PS4, Xbox One)

20 октября: Amnesia: Rebirth (PC, PS4)

23 октября: Transformers: Battlegrounds (PC, PS4, Xbox One, Switch)

27 октября: Ghostrunner (PC, PS4, Xbox One, Switch)

29 октября: Watch Dogs: Legion (PC, PS4, Xbox One)