Разработчик «Человека Паука» получает угрозы убийством из-за смены лица Питера Паркера

Insomniac Games на этой неделе продемонстрировала игровой процесс Marvel's Spider-Man Remastered — оригинальной игры про «Человека Паука», которая выйдет на PlayStation 5 после запуска консоли в ноябре. Разработчики изменили не только некоторые текстуры, но и поменяли лицо Питеру Паркеру. Решение переделать героя было воспринято фанатами негативно.
Креативный директор Insomniac Games Брайан Интихар сообщил, что некоторые фанаты посылают ему (и, вероятно, его коллегам) угрожающие письма в ответ на переделку Питера Паркера. Он призывает этих фанатов «быть силой добра» и «уважать друг друга».
«Пожалуйста, знайте, что это решение далось нам не просто. Мне даже потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому облику Питера. Мы в Insomniac полностью понимаем вашу реакцию, но будьте сдержаннее», — написал Брайан на своей странице в «Твиттере».
Питер Паркер: слева на PS5, справа — на PS4
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