Японское издательство Dengeki назвало PS5 очень тихой и холодной консолью

Японское издание Dengeki выпустило превью-обзор PlayStation 5. Журналисты сыграли в три игры (Astro's Playroom, Godfall и Devil May Cry 5 Special Edition) и поделились мнением о работе консоли.

По словам издания, во время игр консоль практически не нагревалась и не издавала шум. Журналисты назвали консоль очень тихой и холодной. Они также отметили быстрые загрузки уровней в играх и почти мгновенный запуск игр. При этом интерфейс PS5 показан ими не был.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dengeki.

Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.