«Выглядит дешево». Реальные фотографии PS5 от японских блогеров

Японские блогеры получили в своё распоряжение PlayStation 5, поэтому в Сети стало появляться больше информации о новой консоли, новых видео и фотографий в хорошем качестве.

Японское издательство Dengeki назвало PlayStation 5 очень тихой и холодной консолью, а издание 4Gamer.net представило несколько фотографий консоли в высоком разрешении. Как отметили игроки в комментариях на различных форумах и сайтах, консоль выглядит дешево.

Фото: 4Gamer.net

Фото: 4Gamer.net

Фото: 4Gamer.net

Фото: 4Gamer.net

Фото: 4Gamer.net

Фото: 4Gamer.net

Фото: 4Gamer.net

Японское издательство Dengeki назвало PS5 очень тихой и холодной консолью

Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.