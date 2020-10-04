«Выглядит дешево». Реальные фотографии PS5 от японских блогеров

Японские блогеры получили в своё распоряжение PlayStation 5, поэтому в Сети стало появляться больше информации о новой консоли, новых видео и фотографий в хорошем качестве.
Японское издательство Dengeki назвало PlayStation 5 очень тихой и холодной консолью, а издание 4Gamer.net представило несколько фотографий консоли в высоком разрешении. Как отметили игроки в комментариях на различных форумах и сайтах, консоль выглядит дешево.
Фото: 4Gamer.net
Фото: 4Gamer.net
Фото: 4Gamer.net
Фото: 4Gamer.net
Фото: 4Gamer.net
Фото: 4Gamer.net
Фото: 4Gamer.net
Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
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