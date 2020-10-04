Малкин в NHL 21 получил карточку с рейтингом 91, Кросби — с рейтингом 93

Разработчики NHL 21 опубликовали рейтинги двух лидеров клуба «Питтсбург Пингвинз» — Евгения Малкина и Сидни Кросби. Первый получил рейтинг 91, второй — 93.

Фото: twitter.com/EASPORTSNHL

Фото: twitter.com/EASPORTSNHL

По сравнению с прошлой частью рейтинг Малкина вырос на 1 балл, а рейтинг Кросби остался неизменным. Такой же рейтинг (93) имеет капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21 часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.



Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание за 4899 рублей, Deluxe-издание за 5999 рублей и Ultimate-издание за 7499 рублей.