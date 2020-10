В Сеть утекли скриншоты и детали ремастера Need for Speed Hot Pursuit

В Интернете начали распространяться основные подробности релиза обновлённой версии Need for Speed: Hot Pursuit.



Сообщается, что ремастер выйдет 6 ноября, стоимость видеоигры составит $ 40. В состав ремастера войдут все выпущенные дополнения. При этом сообщается, что будет и абсолютно новый контент — испытания, цвета для автомобилей, достижения и так далее. Ещё одной особенностью называют поддержку кроссплея для мультиплеера. Пока сообщается только о выходе на PS4 и Nintendo Switch.



Официальный релиз игры состоится 5 октября — на сайте Need for Speed уже запустили обратный отсчёт времени до анонса ремастера. Помимо прочего был представлен обновлённый логотип франшизы.

Фото: https://twitter.com/Renka_schedule/

Need for Speed: Hot Pursuit — компьютерная игра серии Need for Speed в жанре аркадной автогонки, изданная компанией Electronic Arts для консолей, компьютеров и мобильных устройств в 2010 году.