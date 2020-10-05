Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Автор Tuscan показал скриншот ремейка карты для CS:GO

Автор Tuscan показал скриншот ремейка карты для CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Левел-дизайнер Catfood на своей странице в «Твиттере» выложил скриншот ремейка карты Tuscan для Counter-Strike: Global Offensive.

На скриншоте можно увидеть подъём к пленту A, который в комьюнити получил название «Коты».

Посмотреть скриншот можно на странице Catfood в "Твиттере".

Сообщалось, что над ремейком de_tuscan, который находится на начальной стадии разработки, трудятся авторы оригинальной карты — Колин Brute Волрат и Catfood.

Карта de_tuscan появилась в Counter-Strike в 2005 году. Она была видоизменённой версией карты CPL_mill, которая принадлежала турнирному оператору Cyberathlete Professional League. Левел-дизайнеры заменили текстуры и вместо подземных ходов добавили альтернативные наземные пути на плент B.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020