Автор Tuscan показал скриншот ремейка карты для CS:GO
Левел-дизайнер Catfood на своей странице в «Твиттере» выложил скриншот ремейка карты Tuscan для Counter-Strike: Global Offensive.
На скриншоте можно увидеть подъём к пленту A, который в комьюнити получил название «Коты».
Посмотреть скриншот можно на странице Catfood в "Твиттере".
Сообщалось, что над ремейком de_tuscan, который находится на начальной стадии разработки, трудятся авторы оригинальной карты — Колин Brute Волрат и Catfood.
Карта de_tuscan появилась в Counter-Strike в 2005 году. Она была видоизменённой версией карты CPL_mill, которая принадлежала турнирному оператору Cyberathlete Professional League. Левел-дизайнеры заменили текстуры и вместо подземных ходов добавили альтернативные наземные пути на плент B.
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