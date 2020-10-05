EA анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit
Компания EA анонсировала ремастер игры Need for Speed: Hot Pursuit. Новая игра выйдет для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Премьера игры состоится уже 6 ноября. При этом владельцам Switch придётся ждать до 13 ноября.
В ремастере пользователям предложат улучшенную графику. Также в игре будет реализован кроссплей и добавят все выпущенные дополнения.
Разработчик обещает добавить обновлённый интерфейс. Кроме того в игре будут улучшены системы частиц и тени, будут использованы текстуры более высокого разрешения. Помимо этого авторы обещают добавить ещё больше преград.
Дебютный трейлер ремастера обыгрывает систему Autolog, которая позволяет асинхронно соревноваться с друзьями.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Need for Speed.
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