EA анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit

Компания EA анонсировала ремастер игры Need for Speed: Hot Pursuit. Новая игра выйдет для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Премьера игры состоится уже 6 ноября. При этом владельцам Switch придётся ждать до 13 ноября.

В ремастере пользователям предложат улучшенную графику. Также в игре будет реализован кроссплей и добавят все выпущенные дополнения.

Разработчик обещает добавить обновлённый интерфейс. Кроме того в игре будут улучшены системы частиц и тени, будут использованы текстуры более высокого разрешения. Помимо этого авторы обещают добавить ещё больше преград.

Дебютный трейлер ремастера обыгрывает систему Autolog, которая позволяет асинхронно соревноваться с друзьями.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Need for Speed.