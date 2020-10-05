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Журналистка Kotaku раскритиковала авторов Cyberpunk 2077 за стереотипы о японцах

Журналистка Kotaku раскритиковала авторов Cyberpunk 2077 за стереотипы о японцах
Киберспорт / Другие игры 0

Популярный игровой портал Kotaku опубликовал заметку журналистки Сиси Цзян. В ней автор перечислила ошибки разработчиков Cyberpunk 2077, обвинив их в использовании стереотипов о японцах. По мнению автора заметки, авторы не разобрались в восточной культуре, создавая азиатскую банду Tiger Claws.

«Авторы изображают азиатских персонажей, смешивая китайскую и японскую культуру. Западные дизайнеры не различают азиатские культуры, предпочитая выставлять это всё экзотикой для неазитов», — говорится в статье.

В частности, журналистка обратила внимание на визуальное и музыкальное оформление банды. Например, логотип банды написан с помощью шрифта Chopstick Font, который используется для карикатур на китайцев. Также в первом кадре презентации банды название залито красным цветом, который ассоциируется с китайской культурой. Кроме того музыка на заднем плане, по мнению журналистки, напоминает китайскую оперную балладу.

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