Журналистка Kotaku раскритиковала авторов Cyberpunk 2077 за стереотипы о японцах

Популярный игровой портал Kotaku опубликовал заметку журналистки Сиси Цзян. В ней автор перечислила ошибки разработчиков Cyberpunk 2077, обвинив их в использовании стереотипов о японцах. По мнению автора заметки, авторы не разобрались в восточной культуре, создавая азиатскую банду Tiger Claws.

«Авторы изображают азиатских персонажей, смешивая китайскую и японскую культуру. Западные дизайнеры не различают азиатские культуры, предпочитая выставлять это всё экзотикой для неазитов», — говорится в статье.

В частности, журналистка обратила внимание на визуальное и музыкальное оформление банды. Например, логотип банды написан с помощью шрифта Chopstick Font, который используется для карикатур на китайцев. Также в первом кадре презентации банды название залито красным цветом, который ассоциируется с китайской культурой. Кроме того музыка на заднем плане, по мнению журналистки, напоминает китайскую оперную балладу.