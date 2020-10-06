«FIFA думает, что я русский». Крал и Джикия получили карточки FIFA 21, у чеха флаг России
Киберспорт / FIFA 0
Чешский футболист Алекс Крал и россиянин Георгий Джикия, выступающие за московский «Спартак», получили карточки игры FIFA 21. Об этом сообщил Крал, опубликовав соответствующее фото в «Инстаграме».
В отношении чеха допустили неточность: на его карточке изображён не чешский, а российский флаг.
«Новые карточки только что прибыли. FIFA думает, что я русский», — написал он, прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алекса Крала.
Напомним, главным лицом игры FIFA 21 стал французский футболист Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен». 21-летний француз появится на обложке как обычного издания игры, так и на обложках изданий Champions Edition и Ultimate Edition. Игра выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One.
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