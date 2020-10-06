Алексей Навальный рассказал, как CS:GO помогает ему восстанавливаться после отравления

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, как тренировки в Counter-Strike: Global Offensive помогают ему восстанавливать навыки, утраченные в результате отравления.

«Это такая лестница, по которой ты карабкаешься. Сначала ты докарабкался до точки, где ты вроде… Ну, сейчас у меня восстановился темп речи. Я умею снова писать. Я умею снова читать. У меня есть какие-то физические проблемы.

Печатать? Это гораздо сложнее. Но я научился, я уже позавчера начал пользоваться компьютером. Я печатаю — это выглядит очень смешно. В CS:GO Захар [сын] меня начал тренировать, и это такая вот прикольная штука. Для моторики полезная и для реакции. Это лестница, по которой ты карабкаешься», — рассказал Навальный в интервью YouTube-каналу вДудь.