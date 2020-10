Объявлены системные требования ремастера Need for Speed: Hot Pursuit

Electronic Arts представила системные требования Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Минимальные системные требования:



ОС: 64-битная версия Windows 10

Процессор: AMD Phenom II X4 965 / Intel Core i3-2120

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon HD5750 / GeForce GTS 450

Место на диске: 45 ГБ

Рекомендуемые системные требования:



ОС: 64-битная версия Windows 10

Процессор: AMD FX-8350 / Intel Core i5-350K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon R9 270x / GeForce GTX 660

Место на диске: 45 ГБ

EA анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 5 октября. Игра выйдет 6 ноября на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. В ремастере пользователям предложат улучшенные частицы, тени и текстуры более высокого разрешения, а также обновлённый интерфейс.