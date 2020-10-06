Известный украинский дотер Илья Lil Ильюк стал игроком HellRaisers
24-летний украинский игрок по Dota 2 Илья Lil Ильюк подписал контракт с HellRaisers, сообщает официальная страница организации в «Твиттере».
Lil уже выступал за HellRaisers. На турнире BTS Pro Series Season 3 он исполнял роль стендина. В качестве уже полноценного игрока HellRaisers киберспортсмен дебютирует уже сегодня: его команда встретится с ViKin.gg на ESL One 2020.
Пока в основном составе HellRaisers значится только четыре игрока. И это:
- Александр Nix Левин
- Глеб Funn1k Липатников
- Илья Lil Ильюк
- Арслан Ksani Шаджанов
Илья Lil Ильюк — бывший игрок Virtus.pro, Natus Vincere и Winstrike. Серебряный призёр The Kiev Major 2017 и победитель DOTA Summit 7 и 8. Участник двух The International в составе Virtus.pro.
- 6 октября 2020
-
14:00
-
13:47
-
12:26
-
12:03
-
11:09
-
09:11
- 5 октября 2020
-
22:31
-
21:50
-
21:43
-
20:47
-
19:30
-
19:11
-
18:37
-
17:38
-
16:15
-
14:32
-
13:45
-
12:36
-
11:40
-
00:36
- 4 октября 2020
-
23:40
-
16:05
-
14:13
-
13:49
-
13:22
-
12:35
- 3 октября 2020
-
23:46
-
17:03
-
16:20
-
14:46
-
13:52
-
13:17
-
10:56
-
01:52
- 2 октября 2020
-
21:27
Партнерский контент