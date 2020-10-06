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Известный украинский дотер Илья Lil Ильюк стал игроком HellRaisers

Известный украинский дотер Илья Lil Ильюк стал игроком HellRaisers
Киберспорт / Dota 2 0

24-летний украинский игрок по Dota 2 Илья Lil Ильюк подписал контракт с HellRaisers, сообщает официальная страница организации в «Твиттере».

Lil уже выступал за HellRaisers. На турнире BTS Pro Series Season 3 он исполнял роль стендина. В качестве уже полноценного игрока HellRaisers киберспортсмен дебютирует уже сегодня: его команда встретится с ViKin.gg на ESL One 2020.

Пока в основном составе HellRaisers значится только четыре игрока. И это:

  • Александр Nix Левин
  • Глеб Funn1k Липатников
  • Илья Lil Ильюк
  • Арслан Ksani Шаджанов

Илья Lil Ильюк — бывший игрок Virtus.pro, Natus Vincere и Winstrike. Серебряный призёр The Kiev Major 2017 и победитель DOTA Summit 7 и 8. Участник двух The International в составе Virtus.pro.

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