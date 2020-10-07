Razer и VISA выпустили банковскую карту для геймеров. Она загорается зелёным при оплате

Производитель игровых девайсов Razer совместно с VISA выпустил банковскую карту для геймеров. Каждый раз, когда карту будут использовать для оплаты, она будет загораться зелёным.

Следуя примеру Apple, Razer Card сочетает в себе возможность совершать цифровые платежи с виртуальной картой и платёжным приложением с последующим оформлением физической карты. Для пользователей будет доступно две версии физической карты — стандартная и премиальная. В стандартной версии логотип не светится. В премиальной он загорается зелёным при оплате.

Держатели карт будут получать кешбэк в размере 1% от покупок в любых магазинах и 5% от покупок в магазине Razer. К сожалению, пока эти карты доступны лишь в Сингапуре и Малайзии.