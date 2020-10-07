FIFA 21 получила самую низкую оценку на Metacritic за 10 лет
Киберспорт / FIFA 0
Журналисты оценили FIFA 21 на сайте Metacritic в 73 баллов. Оценка основана на 26 рецензиях.
Это самый низкий балл игре за 10 лет. Напомним, как оценивали предыдущие части FIFA:
- FIFA 20 — 79 баллов
- FIFA 19 — 83 балла
- FIFA 18 — 84 балла
- FIFA 17 — 85 баллов
- FIFA 16 — 82 балла
- FIFA 15 — 82 балла
- FIFA 14 — 87 баллов
- FIFA 13 — 90 баллов
- FIFA 12 — 90 баллов
- FIFA 11 — 88 баллов
Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, уже получили доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября. В течение года пользователи смогут бесплатно получить версии для консолей PS5 и Xbox Series.
Напомним, главным лицом игры FIFA 21 стал французский футболист Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен». 21-летний француз появится на обложке как обычного издания игры, так и на обложках изданий Champions Edition и Ultimate Edition.
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