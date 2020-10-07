FIFA 21 получила самую низкую оценку на Metacritic за 10 лет

Журналисты оценили FIFA 21 на сайте Metacritic в 73 баллов. Оценка основана на 26 рецензиях.

Это самый низкий балл игре за 10 лет. Напомним, как оценивали предыдущие части FIFA:

FIFA 20 — 79 баллов

FIFA 19 — 83 балла

FIFA 18 — 84 балла

FIFA 17 — 85 баллов

FIFA 16 — 82 балла

FIFA 15 — 82 балла

FIFA 14 — 87 баллов

FIFA 13 — 90 баллов

FIFA 12 — 90 баллов

FIFA 11 — 88 баллов

Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, уже получили доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября. В течение года пользователи смогут бесплатно получить версии для консолей PS5 и Xbox Series.

Напомним, главным лицом игры FIFA 21 стал французский футболист Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен». 21-летний француз появится на обложке как обычного издания игры, так и на обложках изданий Champions Edition и Ultimate Edition.