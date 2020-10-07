Пользователь раскритиковал The Last of Us 2, обвинив авторов в неприязни к темнокожим

На портале Resetera появился большой пост, написанный одним из геймеров. Он раскритиковал The Last of Us 2 за то, что в игре постоянно умирают темнокожие персонажи. Также автор поста утверждает, что чёрные в игре лишь способствуют развитию белых персонажей.

Например, смерть Норы в игре была необходима для того, чтобы Элли перешла черту. А смерть Айзека потребовалась лишь для того, чтобы Эбби ушла из ВОФ. Кроме того, в первой части игры гибнут чернокожие братья Генри и Сэм. Это – лишь несколько примеров, которые привёл автор поста.

«Меня бесит, что чёрных используют лишь в роли катализаторов для развития характера белых персонажей. Складывается впечатление, что темнокожие – какие-то вещи, которые выбрасывают, когда они выполнили свою задачу. Не чувствуется, что хотя бы один черный персонаж внёс значимый вклад в сюжет», — написал автор.