Пользователь раскритиковал The Last of Us 2, обвинив авторов в неприязни к темнокожим

На портале Resetera появился большой пост, написанный одним из геймеров. Он раскритиковал The Last of Us 2 за то, что в игре постоянно умирают темнокожие персонажи. Также автор поста утверждает, что чёрные в игре лишь способствуют развитию белых персонажей.
Например, смерть Норы в игре была необходима для того, чтобы Элли перешла черту. А смерть Айзека потребовалась лишь для того, чтобы Эбби ушла из ВОФ. Кроме того, в первой части игры гибнут чернокожие братья Генри и Сэм. Это – лишь несколько примеров, которые привёл автор поста.
«Меня бесит, что чёрных используют лишь в роли катализаторов для развития характера белых персонажей. Складывается впечатление, что темнокожие – какие-то вещи, которые выбрасывают, когда они выполнили свою задачу. Не чувствуется, что хотя бы один черный персонаж внёс значимый вклад в сюжет», — написал автор.
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