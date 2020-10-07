Представители IT-компаний предлагают устанавливать российские операционки на все ПК

Представители IT-компаний России предложили профильному министерству по умолчанию устанавливать российскую операционную систему и пакеты офисных программ на все компьютеры, которые продаются в стране. Данный пункт был включён в предварительный список мер поддержки отечественной IT-отрасли, утверждает РБК.
Предполагается, что эта мера также поможет «снизить зависимость от иностранного ПО». В документе предлагается реализовать эту инициативу менее чем за год.
Автор неоднозначной инициативы не указан. Поясняется, что авторство не указывается, чтобы «не оказывать влияние на мнение ведомств при рассмотрении предложений».
С 1 июля 2020 года в России должен был вступить в силу закон об обязательной предустановке российского ПО на все ввозимые в страну смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Из-за пандемии коронавируса вступление в силу закона отложили до 1 января 2021 года.
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