В дополнении World of Warcraft: Shadowlands появятся персонажи нетрадиционной ориентации

Дополнение World of Warcraft: Shadowlands будет содержать персонажей нетрадиционной ориентации, утверждает Techradar. Предполагается, что студия Blizzard будет активнее продвигать ЛГБТ-повестку.

В частности, у главы ШРУ Матиаса Шоу и персонажа Флинна Фэйрвинда, который раньше был пиратом, возникнет роман. Кроме того королева зандаларских троллей Таланджи разрешит однополые браки. В ходе квестов будут встречаться однополые пары.

Появится в игре и персонаж-трансгендер по имени Пелагос. В жизни он был женщиной, но в загробном мире сменил не только физическую оболочку, но и пол.

1 октября стало известно, что выпуск дополнения Shadowlands отложен на неопределённый срок. Авторы намекнули, что Shadowlands выйдет до конца 2020 года.