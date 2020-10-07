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В дополнении World of Warcraft: Shadowlands появятся персонажи нетрадиционной ориентации

В дополнении World of Warcraft: Shadowlands появятся персонажи нетрадиционной ориентации
Киберспорт / Другие игры 0

Дополнение World of Warcraft: Shadowlands будет содержать персонажей нетрадиционной ориентации, утверждает Techradar. Предполагается, что студия Blizzard будет активнее продвигать ЛГБТ-повестку.

В частности, у главы ШРУ Матиаса Шоу и персонажа Флинна Фэйрвинда, который раньше был пиратом, возникнет роман. Кроме того королева зандаларских троллей Таланджи разрешит однополые браки. В ходе квестов будут встречаться однополые пары.

Появится в игре и персонаж-трансгендер по имени Пелагос. В жизни он был женщиной, но в загробном мире сменил не только физическую оболочку, но и пол.

1 октября стало известно, что выпуск дополнения Shadowlands отложен на неопределённый срок. Авторы намекнули, что Shadowlands выйдет до конца 2020 года.

В World of Warcraft: Shadowlands станет больше темнокожих NPC
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