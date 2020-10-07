В CS:GO появились читы, которые работают от материнской платы

CS:GO защищает античит, который уже совсем скоро может стать совершенно бесполезным, потому что на рынок вышли первые аппаратные читы. Речь идёт о читах, работающих на уровне железа, а не софта. О них рассказал известный стример по Counter-Strike Sparkles.

Сначала нужно подсоединить устройство к системе. Оно подключается к материнской плате и начинает считывать информацию непосредственно из оперативной памяти. Что самое главное: этот девайс-посредник определяется компьютером не как программа, а как мышка.

Стример подсоединил устройство согласно инструкции, которую скинул ему один из его подписчиков, и пошёл тестировать читы в матчмейкинг. На колесо мыши он забиндил аим. Когда колесо зажато — прицел автоматически закрепляется на голове врага. Устройство изменяет положение мыши, основываясь на данных, полученных из оперативной памяти.

Теперь всё в руках создателя этих читов. Захочет он выпускать их в свободный доступ либо оставит только для себя и своих экспериментов? Если на рынке появятся такие устройства, то онлайн-турниры могут перестать существовать вообще. Единственное, что останется, — это отслеживать движения игроков на повторах.

Как работает этот чит, вы можете наглядно посмотреть в ролике стримера:

Видео опубликовано на YouTube-канале Sparkles.