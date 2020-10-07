Киберсквоттеры заняли торговый знак PlayStation 5 в Индии

Компания Sony испытывает трудности с получением прав на торговый знак PlayStation 5 в Индии, утверждает Android Central. Знак PS5 принадлежит некому жителю Дели Хитешу Асуани. Он зарегистрировал его ещё 29 октября 2019 года.

Через несколько месяцев после этого Sony пыталась зарегистрировать PS5, но компании отказали, так как знак уже принадлежал предприимчивому индусу.

Из-за этого Sony не может даже назвать цену и дату старта продаж консоли в Индии. По данным источника, компания через суд пытается получить право владения знаком. Велика вероятность, что суд встанет на сторону разработчика, учитывая откровенный случай киберсквоттерства.

PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года. Релиз Xbox Series X/S состоится на 10 ноября, предзаказ стартует сегодня, 22 сентября.