Гора мусора и посуды. Стример показал последствия круглосуточных посиделок за WoW

Стример rukk1 из Австралии взял 14 ранг в режиме PvP («игрок против игрока») в игре World of Warcraft Classic, что удаётся немногим. Это достижение считается большим подвигом, ведь игроки должны проводить за игрой по 12-14 часов в день в течение пяти месяцев. Несмотря на все сложности, rukk1 сумел достичь этого редкого ранга. Но вместе с тем его дом пришёл в запустение.

Пока он играл, в его доме накопилась гора немытой посуды и коробок из-под пиццы. Буквально каждый сантиметр был занят каким-то мусором. Одна часть столешницы была испачкана кофейной крошкой и чаем, а пол был завален ещё большим количеством мусора — банками из-под колы и молока. «Вот что делает с тобой 14-й ранг и депрессия», — пошутил стример.

Видео опубликовано на Twitch-канале rukk1.

Стример рассказал, что проживает в этом доме уже на протяжении шести или семи лет, но всегда успевал убираться. Однако в этом году ему ещё ни разу не удалось сделать это.

Один из его роликов с уборкой дома на Twitch собрал больше 250 тыс. просмотров.

Видео опубликовано на Twitch-канале rukk1.