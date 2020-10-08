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Названы лучшие левые вингеры NHL 21. Овечкин — первый, Панарин рядом

Названы лучшие левые вингеры NHL 21. Овечкин — первый, Панарин рядом
Киберспорт 0

Вслед за десяткой лучших правых вингеров Electronic Arts анонсировала топ-10 лучших левых вингеров. Александр Овечкин возглавил список с рейтингом 93. Артемий Панарин расположился за ним вместе с Брэдом Маршаном и Джонатаном Юбердо. Все трое получили рейтинг 91.

Топ-10 лучших левых вингеров NHL 21

Александр Овечкин («Вашингтон») — 93
Брэд Маршан («Бостон») — 91
Джонатан Юбердо («Флорида») — 91
Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 91
Тейлор Холл («Аризона») — 88
Мэттью Ткачук («Калгари») — 87
Джонни Годро («Калгари») — 87
Габриэль Ландеског («Колорадо») — 87
Джейк Гюнцель («Питтсбург») — 87
Кайл Коннор («Виннипег») — 87

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.

Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.

Кучеров, Тарасенко и Свечников вошли в десятку лучших правых вингеров NHL 21
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