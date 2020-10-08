Названы лучшие левые вингеры NHL 21. Овечкин — первый, Панарин рядом

Вслед за десяткой лучших правых вингеров Electronic Arts анонсировала топ-10 лучших левых вингеров. Александр Овечкин возглавил список с рейтингом 93. Артемий Панарин расположился за ним вместе с Брэдом Маршаном и Джонатаном Юбердо. Все трое получили рейтинг 91.
Топ-10 лучших левых вингеров NHL 21
Александр Овечкин («Вашингтон») — 93
Брэд Маршан («Бостон») — 91
Джонатан Юбердо («Флорида») — 91
Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 91
Тейлор Холл («Аризона») — 88
Мэттью Ткачук («Калгари») — 87
Джонни Годро («Калгари») — 87
Габриэль Ландеског («Колорадо») — 87
Джейк Гюнцель («Питтсбург») — 87
Кайл Коннор («Виннипег») — 87
Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.
Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.
- 8 октября 2020
-
02:42
-
02:22
- 7 октября 2020
-
23:45
-
21:30
-
15:27
-
15:16
-
14:15
-
13:41
-
12:46
-
12:15
-
11:47
-
11:19
-
01:09
-
00:47
-
00:17
-
00:05
- 6 октября 2020
-
19:30
-
18:48
-
16:33
-
14:00
-
13:47
-
12:26
-
12:03
-
11:09
-
09:11
- 5 октября 2020
-
22:31
-
21:50
-
21:43
-
20:47
-
19:30
-
19:11
-
18:37
-
17:38
-
16:15
-
14:32