Activision не будет поставлять диски с Call of Duty: Black Ops Cold War в Россию

Activision не поставляет диски с Call of Duty: Black Ops Cold War в Россию, сообщает DTF. По данным источника, крупные магазины не получили никакой информации по поводу релиза физических копий игр от издателя.

Фото: DTF

На данный момент игроки могут оформить предзаказ в PlayStation Store и Microsoft Store.

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоится 13 ноября для ПК, PlayStation 4 и Xbox One, на консолях следующего поколения — в конце года. Бета-тест Black Ops Cold War стартует 15 октября. Игра станет доступна пользователям, оформившим предзаказ. Все остальные геймеры смогут принять участие в бета-тестировании 17 октября. В игре будет представлена одиночная кампания, многопользовательский режим и режим «Зомби».