В EVE Online в ходе очередной битвы было уничтожено кораблей на 0,5 млн рублей

В игре EVE Online в последние месяцы проходят масштабные битвы между крупнейшими коалициями. На днях состоялась очередная битва. Коалиции Legacy Coalition/PanFam и The Imperium сражались за цитадель Keepstar, которая находится в системе FSWT-8 в регионе Delve. В бою приняли участие более 9 тыс. пилотов.

Бойцы Imperium уничтожили цитадель, но понесли серьёзные потери. Сумма ущерба оценивается в 525 тыс. рублей.

Это далеко не первое масштабное побоище в игре. В 2019 году в EVE Online был уничтожен корабль, стоимость которого составляла порядка 0,5 млн рублей. А в начале 2020 года игрок Lactose Intolerant потерял игровые предметы на сумму почти 400 тыс. рублей, пытаясь перевезти их на большом звездолёте.