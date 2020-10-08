Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В EVE Online в ходе очередной битвы было уничтожено кораблей на 0,5 млн рублей

В EVE Online в ходе очередной битвы было уничтожено кораблей на 0,5 млн рублей
Киберспорт / Другие игры 0

В игре EVE Online в последние месяцы проходят масштабные битвы между крупнейшими коалициями. На днях состоялась очередная битва. Коалиции Legacy Coalition/PanFam и The Imperium сражались за цитадель Keepstar, которая находится в системе FSWT-8 в регионе Delve. В бою приняли участие более 9 тыс. пилотов.

Бойцы Imperium уничтожили цитадель, но понесли серьёзные потери. Сумма ущерба оценивается в 525 тыс. рублей.

Это далеко не первое масштабное побоище в игре. В 2019 году в EVE Online был уничтожен корабль, стоимость которого составляла порядка 0,5 млн рублей. А в начале 2020 года игрок Lactose Intolerant потерял игровые предметы на сумму почти 400 тыс. рублей, пытаясь перевезти их на большом звездолёте.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020