72% американцев выбрали PS5 с дисководом из-за эксклюзивов

Исследование, проведённое маркетинговой компанией VGM, показало, что американские игроки, которые предварительно заказали консоль следующего поколения, в основном выбрали дисковое издание PlayStation 5. Выбор большинства пал на PS5 из-за возможности поиграть в эксклюзивы.

Исследование проводилось с 23 по 25 сентября 2020 года с использованием выборки из 511 американских респондентов. 72% опрошенных выбрали дисковое издание PS5, 30% — Xbox Series X, 10% — цифровую версию PS5 и 8% — Xbox Series S. Не подумайте, что тут ошибка в процентном соотношении: видимо, некоторые игроки приобрели сразу две консоли.

29% опрошенных заявили, что пытались предварительно заказать консоль следующего поколения, но не смогли этого сделать. 58% игроков пытались предварительно приобрести дисковое издание PS5, 40% — Xbox Series X, 21% — цифровое издание PS5 и 11% — Xbox Series S.



52% респондентов, предзаказавших PS5, сказали, что выбрали консоль от Sony из-за эксклюзивов. Некоторые даже уточнили, какая игра побудила их сделать это. На первом месте оказался Spider-Man: Miles Morale. Остальные выбрали PS5 из-за God of War: Ragnarok и Final Fantasy XVI.



45% игроков, которые выбрали Xbox Series X и S, сделали это из-за Halo Infinite. 26% объяснили свой выбор желанием поиграть в Fable, 24% — в новую Forza Motorsport.