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Бухгалтер техасской библиотеки украл $ 1,5 млн, чтобы покупать игры и гаджеты

Бухгалтер техасской библиотеки украл $ 1,5 млн, чтобы покупать игры и гаджеты
Киберспорт / Другие игры 0

Бывший бухгалтер библиотеки города Остин (штат Техас, США) Рэндалл Уитед был привлечён к ответственности после того, как вскрылась его афера. Мужчина в течение 12 лет покупал за государственный счёт тонеры для принтера, а затем перепродавал их в Интернете. С 2007 по 2019 год он с помощью этой схемы получил около $ 1,5 млн, сообщает CBS 47.

Часть украденных денег мужчина потратил на очки виртуальной реальности, различные гаджеты и видеоигры. Библиотеку игр Уитеда в Steam оценивают в $ 92 тыс.

В ходе проверки выяснилось, что за 12 лет Уитед должен был потратить на приобретение тонеров лишь около $ 150 тыс. Траты на деле превысили необходимые в 10 раз. Следствие по данному резонансному делу продолжается.

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