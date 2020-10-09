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Коннор Макдэвид признан лучшим центральным нападающим в NHL 21

Коннор Макдэвид признан лучшим центральным нападающим в NHL 21
Киберспорт / Другие игры 0

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил рейтинг 95 и возглавил список лучших центральных нападающих в NHL 21. На втором месте Сидни Кросби из «Питтсбурга» с рейтингом 93. Его напарник по команде, российский нападающий Евгений Малкин, получил рейтинг 91, поделив с Бержероном и Айкелом 5-7 место.

Топ-10 центральных нападающих в NHL 21

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 95
  2. Сидни Кросби («Питтсбург») — 93
  3. Натан Маккиннон («Колорадо») — 92
  4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 92
  5. Патрис Бержерон («Бостон») — 91
  6. Джек Айкел («Баффало») — 91
  7. Евгений Малкин («Питтсбург») — 91
  8. Александр Барков («Флорида») — 90
  9. Стивен Стэмкос («Тампа») — 90
  10. Остон Мэттьюс («Торонто») — 90

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.

Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.

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