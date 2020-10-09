Стартовал второй сезон игры Fall Guys

8 октября в игре Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал второй сезон. Вместе с запуском второго сезона в игре появились новые режимы «Классическое соревнование» и «Полоса преград». Также разработчики добавили дополнительные варианты кастомизации персонажа и многочисленные костюмы.
Второй сезон игры посвящён Средневековью. Так, на новых уровнях игры используются препятствия с различными секирами, брёвнами с шипами и прочими тематическими предметами.
Обновление доступно для скачивания пользователям PlayStation 4 и ПК.
Ранее разработчик сообщил, что во втором сезоне «королевской битвы» Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс. Короны — внутриигровая валюта, которую игроки получают либо за победы, либо в качестве сезонных наград. В первом сезоне за прогресс игроки могли получить всего три короны, и этого не хватало на покупку костюмов. Как сообщили разработчики, во втором сезоне можно будет получить уже 18 корон.
Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.
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