Стартовал второй сезон игры Fall Guys

8 октября в игре Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал второй сезон. Вместе с запуском второго сезона в игре появились новые режимы «Классическое соревнование» и «Полоса преград». Также разработчики добавили дополнительные варианты кастомизации персонажа и многочисленные костюмы.

Второй сезон игры посвящён Средневековью. Так, на новых уровнях игры используются препятствия с различными секирами, брёвнами с шипами и прочими тематическими предметами.

Обновление доступно для скачивания пользователям PlayStation 4 и ПК.

Ранее разработчик сообщил, что во втором сезоне «королевской битвы» Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс. Короны — внутриигровая валюта, которую игроки получают либо за победы, либо в качестве сезонных наград. В первом сезоне за прогресс игроки могли получить всего три короны, и этого не хватало на покупку костюмов. Как сообщили разработчики, во втором сезоне можно будет получить уже 18 корон.

Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.