Выиграй два ключа FIFA 21. Платформу выбираешь ты!

Сегодня, 9 октября, выйдет очередная версия футбольного симулятора FIFA: FIFA 21. «Чемпионат» запускает розыгрыш для всех любителей видеоигр и виртуального футбола. Победители получат лицензионные ключи FIFA 21 и возможность самостоятельно выбрать платформу.
Ключи разыгрываются среди подписчиков телеграм-канала «Чемпионата». Чтобы стать участником, перейдите по ссылке и нажмите кнопку «Участвовать».
FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с PS4 и Xbox One-версиями, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.
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