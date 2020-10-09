Стали известны системные требования игры Syberia: The World Before

Разработчики четвёртой игры серии Syberia представили системные требования.



Продолжение Syberia выйдет в 2021-м. События развернутся в двух временных отрезках. Главными действующими лицами Syberia: The World Before станут 17-летняя Дана Роуз из Вагена и протагонистка предыдущих частей Кейт Уолкер. Релиз заявлен пока что только для ПК.

Минимальные системные требования:



ОС: Windows 7 или выше

Процессор: Core i5 6600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850 / R7 260X

Место на диске: 13 ГБ

Рекомендуемые системные требования:



ОС: Windows 10

Процессор: Core i7 8700

Оперативная память: 16 ГБ

Графика: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 390X / Fury X

Место на диске: 13 ГБ

Дополнительно: рекомендуется SSD.