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Стали известны системные требования игры Syberia: The World Before

Стали известны системные требования игры Syberia: The World Before
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики четвёртой игры серии Syberia представили системные требования.

Продолжение Syberia выйдет в 2021-м. События развернутся в двух временных отрезках. Главными действующими лицами Syberia: The World Before станут 17-летняя Дана Роуз из Вагена и протагонистка предыдущих частей Кейт Уолкер. Релиз заявлен пока что только для ПК.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7 или выше
Процессор: Core i5 6600
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850 / R7 260X
Место на диске: 13 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10
Процессор: Core i7 8700
Оперативная память: 16 ГБ
Графика: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 390X / Fury X
Место на диске: 13 ГБ
Дополнительно: рекомендуется SSD.

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