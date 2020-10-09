Выиграй ещё два ключа FIFA 21 в «инстаграме» «Чемпионата». Платформу выбираешь ты!

Сегодня, 9 октября, выйдет очередная версия футбольного симулятора FIFA: FIFA 21. «Чемпионат» запускает розыгрыш для всех любителей видеоигр и виртуального футбола. Победители получат лицензионные ключи FIFA 21 и возможность самостоятельно выбрать платформу.

Ключи разыгрываются среди подписчиков «инстаграма» «Чемпионата». Чтобы стать участником, подпишись на «инстаграм» «Чемпионата» и тегни двух друзей. Результаты розыгрыша будут известны 13 октября.

Также мы запустили розыгрыш в «телеграме» «Чемпионата». Всего разыгрываем 4 ключа: 2 в «Телеграме», 2 в «Инстаграме».

FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с PS4 и Xbox One-версиями, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.