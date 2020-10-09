Стримера по Pokemon GO избили и ограбили во время трансляции

Стримера по Pokemon GO с ником xDeezzNutzx избили и ограбили во время трансляции на Twitch.

Посмотреть клип можно на Twitch.

Стример пытался объяснить нападавшим, что ведёт прямой эфир, а при себе у него нет ничего ценного, однако преступников это не остановило, и они скрылись с его телефоном. xDeezzNutzx транслировал на Twitch только запись экрана, поэтому заснять преступников на камеру не удалось. Стример обратился в полицию, нападавших разыскивают.

Pokemon Go — бесплатная многопользовательская ролевая игра для мобильных устройств, использующая технологию дополненной реальности. Тайтл был разработан и издан Niantic для устройств на iOS и Android. Игра была выпущена в США, Австралии и Новой Зеландии 6 июля 2016 года.