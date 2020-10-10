В FIFA 21 со старых консолей на новые перенесётся не весь прогресс. EA объяснила почему
Киберспорт / FIFA 0
Вы сможете обновить приобретённую копию FIFA 21 на PS4 и Xbox One до версии, которая выйдет на PS5 и Xbox Series X и S, совершенно бесплатно. Это отличная новость. Однако стоит отметить, что не весь прогресс, полученный в FIFA 21 на старых консолях, будет перенесён на новые консоли.
Вы сможете перенести лишь заработанные очки, монеты, игроков и предметы в FIFA 21 Ultimate Team, запись матчей и весь прогресс из режима Volta. Но прогресс во всех остальных режимах, включая онлайн-сезоны, кооперативные сезоны, режим карьеры и «Клубы профи», сгорит. Почему нельзя было перенести на новые консоли всё? EA ответила, что время, которые бы они затратили на перенос всех режимов, они решили использовать для создания новых функций и улучшений.
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