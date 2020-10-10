Призовой фонд The International 2020 составит более $ 40 млн

Призовой фонд турнира главного турнира по Dota 2 The International 2020 превысил отметку в $ 40 млн в последний день действия Battle Pass, которое продолжалось 137 дней.

Valve удалось собрать рекордную для The International сумму уже в сентябре. В 2019 году призовой фонд достиг отметки в $ 34,3 млн за 110 дней.

The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в столице Швеции Стокгольме, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён. Организаторы не хотят менять локацию и планируют провести юбилейный чемпионат в том же месте.

Valve сообщила, что турниры серии Dota Pro Circuit возобновятся в начале 2021 года. В новом сезоне пройдёт как минимум четыре турнира в Европе и СНГ, а также три чемпионата в Китае.