Призовой фонд The International 2020 составит более $ 40 млн
Призовой фонд турнира главного турнира по Dota 2 The International 2020 превысил отметку в $ 40 млн в последний день действия Battle Pass, которое продолжалось 137 дней.
Valve удалось собрать рекордную для The International сумму уже в сентябре. В 2019 году призовой фонд достиг отметки в $ 34,3 млн за 110 дней.
The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в столице Швеции Стокгольме, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён. Организаторы не хотят менять локацию и планируют провести юбилейный чемпионат в том же месте.
Valve сообщила, что турниры серии Dota Pro Circuit возобновятся в начале 2021 года. В новом сезоне пройдёт как минимум четыре турнира в Европе и СНГ, а также три чемпионата в Китае.
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