Valve выдала бонусные уровни Battle Pass 2020 для Dota 2

Разработчики Dota 2 представили обновление, в котором владельцам Battle Pass 2020 были выданы бонусные уровни. Игроки получили возможность пройти ещё несколько заданий за выполнение последней цели компендиума — достигнуть $ 40 млн призового фонда The International 10.



Кроме того, разработчики ограничили возможность покупки уровней к Battle Pass. Напомним, действие боевого пропуска закончилось в ночь на 10 октября, однако пользователи ещё какое-то время могли прокачивать компендиум с помощью денежный вливаний. За это время к призовому фонду The International 10 прибавилось ещё около $ 14 тыс.



Напомним, вместе с окончанием действия Battle Pass завершилась и кампания по сбору средств для призового фонда The International 2020. Перед релизом пропуска Valve объявила сумму призового фонда — $ 1,6 млн. Остальные средства вносили пользователи, покупая Battle Pass. Итоговую сумму увеличивали по 25% от каждой покупки и уровней к нему.

Призовой фонд The International 2020 составит более $ 40 млн