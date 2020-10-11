Razer выпустила беспроводную мышь в стиле Cyberpunk 2077. Фото

Компания Razer выпустила беспроводную мышь с эксклюзивным дизайном, посвящённым Cyberpunk 2077.

Фото: Razer

Модель называется Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition. Девайс доступен для покупки за $ 159,99. Устройство выполнено в жёлтом цвете, на нижней части расположен логотип Razer и название игры, на правой кнопке — традиционные для стилизованных под Cyberpunk 2077 девайсов штрихкод и надпись Neural Connection Status: Active.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик. Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.