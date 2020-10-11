Суд разрешил Apple не возвращать Fortnite в App Store до весны 2021 года

Недавно состоялось очередное судебное заседание по делу о конфликте Apple и Epic Games.
По решению судьи Apple имеет право не возвращать Fortnite в App Store до окончания судебного разбирательства. При этом компании запрещено удалять с платформы аккаунты разработчиков, которые используют Unreal Engine.
Из-за пандемии коронавируса следующее слушание состоится через полгода — 3 мая 2021 года. По обоюдному согласию сторон на нём не будут присутствовать присяжные. Результат разбирательства может повлиять и на другие компании — Sony, Nintendo и Microsoft.
Напомним, летом у Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без комиссионного сбора Apple в размере 30%. После этого компания удалила игру из App Store.
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