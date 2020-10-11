Соловьёв не стал извиняться за подмену видео военных действий в Карабахе записью игры

Телеведущий Владимир Соловьёв не стал приносить извинения за то, что в программе «Полный контакт» в качестве видео военных действий в Нагорном Карабахе были показаны кадры из компьютерной игры Arma. Соловьёв заявил, что взял видео из телеграм-канала, освещающего конфликт в непризнанной республике.

«В программе указывался телеграм-канал, который размещал это. Я как раз в передаче говорил, что много чего идёт с одной и с другой стороны, что всё надо верифицировать, но проверить ничего невозможно. Сейчас особенность в том, что нет возможности ничего подтвердить. Как я понимаю, видео выложили ребята, которые находятся там. Ну, если кому-то хочется этим заниматься, что-то искать – да пополам.

Перед кем извиняться? Со своими зрителями я сам разберусь. Я что-то не видел, чтобы мои зрители меня о чём-то попросили. Любой, кто работает в прямом эфире, знает, что может быть всё, что угодно. Назовите мне человека, который про это пишет, давайте проверим всю его биографию: кто он, допускал ли он неточности, понимает ли он, что такое работа в прямом эфире. А так умников море», — приводит слова Соловьёва «Подъём».