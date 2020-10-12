FIFA 21: блогер показал, как легко забивать с угловых

В каждой новой части FIFA находят большое количество ошибок и глюков. Например, когда вышла FIFA 20, то игроки быстро разобрались, как можно легко забивать с угловых. Это было очень неприятно, особенно для тех, кому забивали такие голы буквально с каждого углового. Но наверняка в FIFA 21 разобрались с этой проблемой. К сожалению, нет.

Ютубер Wrzzer (почти 4 млн подписчиков) посвятил свой новый ролик как раз угловым, где рассказал, как легко забивать с угловых в FIFA 21. Во-первых, выберите игрока с наибольшим показателем CRV. Wrzzer использует Трента Александера-Арнольда и Лионеля Месси в качестве примеров. Во-вторых, направьте жёлтый указатель на линию ворот. Потом просто удерживайте кнопку подачи мяча. Ползунок должен быть выкручен на полную мощность.

Это всё, что нужно сделать для того, чтобы забить мяч с углового. Мы уверены, что разработчики уже знают о существовании этой ошибки и постараются исправить её как можно скорее. Но пока она работает, вы можете легко разозлить своего соперника, забив один из угловых таким способом. В видео наглядно показано, как выполнять угловые так, чтобы мяч полетел в ворота:

Видео опубликовано на YouTube-канале Wrzzer.