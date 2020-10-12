Стример разбил монитор за 60 тыс. рублей во время трансляции по Among Us

Стример DrSpicyArab разбил монитор во время стрима по Among Us.

После поражения стример разозлился, схватил бальзам для губ, лежавший под рукой, и швырнул его на стол. Тюбик отлетел прямо в монитор, из-за чего он разбился. Для зрителей трансляции DrSpicyArab показал повреждение через веб-камеру, а игроки в лобби не смогли сдержать смех.

Позже стример пересмотрел этот фрагмент трансляции и посмеялся над произошедшим. Он отметил, что монитор обошёлся ему в $ 800 (61 тыс. руб.).

Among Us — кооперативный экшен, построенный на противостоянии «мирные жители» против «мафии». Действие разворачивается на космическом лайнере, команда которого должна вычислить самозванца. Релиз состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif.