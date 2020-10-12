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Стример разбил монитор за 60 тыс. рублей во время трансляции по Among Us

Стример разбил монитор за 60 тыс. рублей во время трансляции по Among Us
Киберспорт / Другие игры 0

Стример DrSpicyArab разбил монитор во время стрима по Among Us.

После поражения стример разозлился, схватил бальзам для губ, лежавший под рукой, и швырнул его на стол. Тюбик отлетел прямо в монитор, из-за чего он разбился. Для зрителей трансляции DrSpicyArab показал повреждение через веб-камеру, а игроки в лобби не смогли сдержать смех.

Позже стример пересмотрел этот фрагмент трансляции и посмеялся над произошедшим. Он отметил, что монитор обошёлся ему в $ 800 (61 тыс. руб.).

Among Us — кооперативный экшен, построенный на противостоянии «мирные жители» против «мафии». Действие разворачивается на космическом лайнере, команда которого должна вычислить самозванца. Релиз состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif.

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