Devil May Cray 5 будет загружаться на PS5 в разы быстрее, чем на PS4

Игра Devil May Cry 5: Special Edition, которая была анонсирована на одном из последних мероприятий Sony, будет очень быстро загружаться на PlayStation 5. Об этом стало известно после того, как японские стримеры показали игровой процесс обновлённой игры.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале 兄者弟者.

В ролике видно, как быстро загружаются экраны на PlayStation 5. Так, возрождение персонажа в Astro’s Playroom происходит всего за три секунды. А в Godfall возрождение происходит мгновенно после смерти персонажа.

Devil May Cry 5 на PlayStation 5 загружается примерно за четыре секунды. На PlayStation 4 время ожидания составляло примерно 25 секунд. Таким образом, игра грузится на новой консоли примерно в шесть раз быстрее.