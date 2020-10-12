15-летняя девочка-стример из списка Forbes призналась, что она трансгендер

Известный стример FaZe Clan по видеоигре Fortnite Солей Ewok Уилер призналась, что является трансгендером. Контент-мейкер сделал каминг-аут в «Твиттере», попросив использовать по отношению к нему местоимения мужского пола.

Также Ewok сообщил, что является бисексуалом. По словам стримера, он никогда не чувствовал себя естественно в женском теле, а в последние годы страдал от этого. Уилер заявил, что это признание является для него большим и важным шагом.

Солей Ewok Уилер

Ewok стал популярен летом 2019 года. Стримера активно травил один из участников Fortnite World Cup, но за него заступились другие члены комьюнити. Тогда FaZe Clan предложила ему присоединиться к организации. Ewok был включён в игровой рейтинг 30 Under 30 от Forbes.