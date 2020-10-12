100 Thieves отказалась от состава по CS:GO
100 Thieves отказалась от состава по CS:GO, сообщил глава киберспортивной организации Мэттью Nadeshot Хааг. Последним турниром команды по CS:GO станет IEM New York Online 2020.
Отказ от состава произошёл на фоне пандемии коронавируса. Хааг сообщил, что для дальнейшего развития команда должна находиться в Европе, но киберспортивная организация не может её поддерживать на другом континенте. Новый состав 100 Thieves в ближайшее время набирать не будет.
Команда по CS:GO действовала с октября 2019 года. Тогда 100 Thieves выкупили команду Renegades. Под названием 100T ростер доходил до финалов IEM Beijing 2019 и ESL Pro League.
При этом, по некоторым данным, участник 100 Thieves Джастин jks Сэвэйдж продолжит карьеру в команде Complexity Gaming.
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