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Авторы GTA приобрели студию Ruffian Games

Авторы GTA приобрели студию Ruffian Games
Киберспорт 0

Компания Rockstar Games, известная своей антологией игр Grand Theft Auto, приобрела студию Ruffian Games, сообщает портал The Gamer.

6 октября студия была переименована в Rockstar Dundee.

Студия сотрудничала с Rockstar уже больше года. При этом не известно, чем сейчас занимается компания. Ранее она выпустила вторую и третью части игры Crackdown, а также помогала в разработке игры Halo: The Master Chief Collection.

Компания Rockstar, по слухам, сейчас занимается разработкой шестой части GTA. При этом официального анонса игры ещё не было.

Стало известно, что GTA 5 будет будет переиздана на PlayStation 5. Об этом объявили в ходе июньской презентации PlayStation 5. Улучшенная версия культовой игры выйдет во второй половине 2021 года. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5.

GTA 5 на PS5 будет продаваться за € 74,99
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