Разработчик показал новые скриншоты Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED опубликовала три новых скриншота из игры Cyberpunk 2077. На кадрах продемонстрирован один из районов Найт-Сити в тёмное время суток, также показаны вооруженные враги и руки-лезвия героя.

Все три скриншота позволяют получить некоторое представление об игре. Например, на картинке с ночным городом можно оценить графику и подсветку города. Скриншот со сражением показывает эффектно отлетающие гильзы.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик.

Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.