Sports Interactive впервые продемонстрировала нововведения в Football Manager 2021

Компания Sports Interactive, специализирующаяся на разработке компьютерных игр, представила первый видеоролик, посвящённый нововведениям в популярном футбольном симуляторе – Football Manager 2021.
За 60 секунд зрителям были показаны проведённые улучшения в базе данных игры, которые должны упростить пользователю поиск новых игроков для команды, а также новые функции при общении с прессой, игроками и больший контроль над тактикой, с помощью ещё более продвинутой статистики. Из наиболее очевидных нововведений – запрос информации о доступности игрока у его агента.
Видео доступно на YouTube-канале Football Manager. Права на видео принадлежат Sports Interactive Limited.
Напомним, что выход Football Manager 2021 состоится 24 ноября. Цена на игру в Epic Games Store для жителей РФ на данный момент составляет 2299 рублей.
Системные требования Football Manager 2021 доступны по ссылке.
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