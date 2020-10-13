Sports Interactive впервые продемонстрировала нововведения в Football Manager 2021

Компания Sports Interactive, специализирующаяся на разработке компьютерных игр, представила первый видеоролик, посвящённый нововведениям в популярном футбольном симуляторе – Football Manager 2021.

За 60 секунд зрителям были показаны проведённые улучшения в базе данных игры, которые должны упростить пользователю поиск новых игроков для команды, а также новые функции при общении с прессой, игроками и больший контроль над тактикой, с помощью ещё более продвинутой статистики. Из наиболее очевидных нововведений – запрос информации о доступности игрока у его агента.

Видео доступно на YouTube-канале Football Manager. Права на видео принадлежат Sports Interactive Limited.

Напомним, что выход Football Manager 2021 состоится 24 ноября. Цена на игру в Epic Games Store для жителей РФ на данный момент составляет 2299 рублей.

Системные требования Football Manager 2021 доступны по ссылке.